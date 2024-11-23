Удар по бюджету и экологии: Почему стоит перестать до отказа закупаться продуктами

Парадоксально, но 85% москвичей считают, что выбрасывать продукты вредно для семейного бюджета, однако еда зачастую всё равно оказывается на свалке. А в среднем каждый россиянин выбрасывает около 80 кг пищи за год. Об этом рассказала директор по маркетингу сервиса лояльности Анна Лапада.

По её словам, продуктовый шопоголизм связан со спонтанными и избыточными покупками. И всё это в конечном итоге наносит вред экологии, ведь пищевые отходы занимают треть от доли мусора на свалках.

«Органический мусор запускает опасные биохимические процессы, выделяя фильтрат — токсичное вещество, которое плохо сказывается на грунте и атмосфере», — подчеркнула эксперт.

По её словам, чтобы избавиться от продуктового шопоголизма, перед походом в магазин нужно составить совместный список покупок. Также следует установить финансовый лимит, однако нельзя экономить на качестве продуктов.