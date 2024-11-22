Хлеб, сыр, сосиски: В каких продуктах вас поджидает «мясной клей»

В последнее время участились жалобы на продукты, в которые добавляют микробную трансглютаминазу или «мясной клей». Его можно встретить в сырах, твороге и другой молочке, в хлебе и хлебобулочных изделиях, в сосисках и полуфабрикатах, рыбных палочках.

Добавка помогает сохранить целостность, удержать жидкость и улучшить текстуру продукта, однако использовать её в пищевой промышленности запрещено, подчеркнула врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, «мясной клей» опасен для организма.

«Как раз трансглютаминаза способна спровоцировать дебют целиакии, то есть заболевания, при котором организм неправильно усваивает глютен пшеничного белка», — отметила эксперт.