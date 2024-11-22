Хлеб, сыр, сосиски: В каких продуктах вас поджидает «мясной клей»
Диетолог Соломатина призвала россиян избегать продуктов с опасным «мясным клеем»
В последнее время участились жалобы на продукты, в которые добавляют микробную трансглютаминазу или «мясной клей». Его можно встретить в сырах, твороге и другой молочке, в хлебе и хлебобулочных изделиях, в сосисках и полуфабрикатах, рыбных палочках.
Добавка помогает сохранить целостность, удержать жидкость и улучшить текстуру продукта, однако использовать её в пищевой промышленности запрещено, подчеркнула врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, «мясной клей» опасен для организма.
«Как раз трансглютаминаза способна спровоцировать дебют целиакии, то есть заболевания, при котором организм неправильно усваивает глютен пшеничного белка», — отметила эксперт.
Cобеседница интернет-издания Regions.ru призвала избегать любой продукции, в составе которой указана микробная трансглютаминаза. При выборе полуфабрикатов она также рекомендовала обращать внимание на количество мяса в составе. Чем меньше стабилизаторов и наполнителей, тем меньше риски, уточнила эксперт.
Ранее врач объяснила, как сосиски и колбасы могут сократить вашу жизнь втрое. Кроме того, россиянам рассказали, сколько мяса можно есть в неделю. Также диетолог объяснила, сочетания каких продуктов провоцирует изжогу.