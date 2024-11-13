Врач из центра Минздрава объяснила, как сосиски и колбасы могут сократить вашу жизнь втрое

Регулярное потребление переработанных мясных продуктов несёт в себе серьёзные риски, предупредила в беседе с Life.ru кандидат медицинских наук и врач-диетолог из Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России Софья Елиашевич.

По её словам, большое количество соли и консервантов в сосисках и колбасах способствует повышению артериального давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. А из-за высокой концентрации насыщенных жиров и натрия такие продукты могут стать причиной гипертонии и ухудшения состояния сердца. Кроме того, недостаток пищевых волокон в подобных изделиях может привести к проблемам с пищеварением и запорам, что негативно сказывается на работе кишечника.

Врач также обратила внимание на влияние переработанного мяса на микрофлору кишечника: чрезмерное потребление таких продуктов нарушает баланс полезных бактерий, что может вызвать воспаление и даже привести к развитию метаболического синдрома.

«Хроническое воспаление, вызванное потреблением высококалорийной и обработанной пищи, также способствует развитию рака толстой кишки», — отметила Елиашевич.

Эксперт подчеркнула, что осознанное ограничение потребления переработанного мяса в пользу более натуральных и здоровых продуктов поможет снизить риск серьёзных заболеваний и поддержать нормальное функционирование организма.