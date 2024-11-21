«Правило руки»: Врач объяснил, как поужинать и не потолстеть

Если вы не хотите потолстеть, то ужинать следует максимум за два-три часа до сна, эндокринолог Видновской РБ Мария Калошина. По её словам, вечерний приём пищи должен проходить в кругу семьи за приятной беседой, а не перед телевизором или за просмотром соцсетей.