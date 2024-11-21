«Правило руки»: Врач объяснил, как поужинать и не потолстеть
Эндокринолог Калошина рекомендовала ужинать максимум за два-три часа до сна
Если вы не хотите потолстеть, то ужинать следует максимум за два-три часа до сна, эндокринолог Видновской РБ Мария Калошина. По её словам, вечерний приём пищи должен проходить в кругу семьи за приятной беседой, а не перед телевизором или за просмотром соцсетей.
Также эксперт рекомендовала для ускорения пищеварения тщательно пережевывать пищу. Она призвала отдавать предпочтение нежирным продуктам: творогу, морской рыбе, белому мясу, овощам, а в качестве гарнира выбирать крупу или макароны из твёрдых сортов пшеницы.
«При выборе размера порции ориентируйтесь на правило руки, где кулак — это размер углеводов, ладонь без пальцев — порция белков, две сложенных ладони вместе — размер овощей, а большой палец — это размер жиров, содержащихся в пище», — отметила собеседница NEWS.ru.
Ранее диетолог назвал идеальное меню для укрепления иммунитета в сезон простуд. Кроме того, россиянам объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака. А ещё врач перечислила фрукты, которые должны быть в осеннем рационе.