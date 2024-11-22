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22 ноября, 12:45

Варить, тушить и запекать: Врач рекомендовал зимой «тёплый» рацион

Врач Кованова призвала зимой подвергать овощи и фрукты термической обработке

Зимой россиянам следует перейти на «тёплый» формат питания, в частности, подвергать овощи и фрукты термической обработке. Об этом заявила диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Это связано с межсезоньем, с простудными заболеваниями и снижением сезонных источников клетчатки», — объяснила эксперт.

По её словам, продукты в холодное время года необходимо варить, тушить или запекать, а при склонности к простуде рацион можно разбавить супами. Собеседница aif.ru подчеркнула, что при употреблении тёплой пищи организм теряет меньшее энергии.

«Но здесь есть нюанс, как только вы что-то термически обрабатываете — калорийность повышается. Поэтому такую пищу нужно ограничивать», — заключила диетолог.

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Ранее россиянам объяснили, как сохранить бодрость зимой. Кроме того, диетолог назвал идеальное меню для укрепления иммунитета в сезон простуд. А ещё эксперт вскрыла опасную сторону сои.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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