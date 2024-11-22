Варить, тушить и запекать: Врач рекомендовал зимой «тёплый» рацион
Врач Кованова призвала зимой подвергать овощи и фрукты термической обработке
Зимой россиянам следует перейти на «тёплый» формат питания, в частности, подвергать овощи и фрукты термической обработке. Об этом заявила диетолог-нутрициолог София Кованова.
«Это связано с межсезоньем, с простудными заболеваниями и снижением сезонных источников клетчатки», — объяснила эксперт.
По её словам, продукты в холодное время года необходимо варить, тушить или запекать, а при склонности к простуде рацион можно разбавить супами. Собеседница aif.ru подчеркнула, что при употреблении тёплой пищи организм теряет меньшее энергии.
«Но здесь есть нюанс, как только вы что-то термически обрабатываете — калорийность повышается. Поэтому такую пищу нужно ограничивать», — заключила диетолог.
Ранее россиянам объяснили, как сохранить бодрость зимой. Кроме того, диетолог назвал идеальное меню для укрепления иммунитета в сезон простуд. А ещё эксперт вскрыла опасную сторону сои.
Kandinsky 3.1 / Life.ru