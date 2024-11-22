Варить, тушить и запекать: Врач рекомендовал зимой «тёплый» рацион

Зимой россиянам следует перейти на «тёплый» формат питания, в частности, подвергать овощи и фрукты термической обработке. Об этом заявила диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Это связано с межсезоньем, с простудными заболеваниями и снижением сезонных источников клетчатки», — объяснила эксперт.

По её словам, продукты в холодное время года необходимо варить, тушить или запекать, а при склонности к простуде рацион можно разбавить супами. Собеседница aif.ru подчеркнула, что при употреблении тёплой пищи организм теряет меньшее энергии.