Российские школьники взяли золото на Международной олимпиаде по экологии

Школьники из сборной России взяли золото на Международной олимпиаде по вопросам изменения климата и экологическим проблемам. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Школьники, принимавшие участие в Международной олимпиаде по экологии в «Сириусе». Фото © Telegram / Минпросвещения России

«Состязание прошло в образовательном центре «Сириус». В личном зачёте у российских школьников одно золото, два серебра и две бронзы», — говорится в сообщении.

В командном зачёте второе место заняла сборная Белоруссии, а бронза досталась школьникам с Сейшельских островов. Всего участники Олимпиады получили 21 медаль за индивидуальные достижения. Это мероприятие собрало 30 школьников из семи стран: РФ, Белоруссии, Индонезии, Таджикистана, Пакистана, Сейшел и Абхазии. На протяжении пяти дней ребята решали теоретические задания и выполняли практические задачи от индустриальных, природоохранных и академических партнёров «Сириуса».

Один из участников Международной олимпиады по экологии в «Сириусе». Фото © Telegram / Минпросвещения России

Некоторым иностранным гостям впервые посчастливилось познакомиться с российской природой во время тура в горах в Кавказском биосферном заповеднике. Конкурсанты самостоятельно провели исследования и собрали материалы для работы, а после предложили идеи по решению многих задач, связанных с проблемами экологии.

Организаторы приняли решение проводить олимпиаду каждый год. В следующий раз образовательное мероприятие состоится в сентябре 2025 года.