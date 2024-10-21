Сириус принимает первую в мире очную Международную олимпиаду по экологии

На федеральной территории Сириус начала свою работу первая в мире очная Международная олимпиада, посвящённая изменениям климата и экологическим проблемам. В ней участвуют 30 школьников из семи стран: России, Белоруссии, Абхазии, Индонезии, Таджикистана, Пакистана и Сейшельских островов. Олимпиада стала одним из ключевых мероприятий Научно-образовательного конгресса БРИКС, который также фокусируется на экологии и изменении климата.

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Основная тема олимпиады — сохранение и восстановление биоразнообразия. Формат мероприятия включает кейс-чемпионат, организованный совместно с индустриальными, природоохранными и академическими партнерами. Одной из главных задач является вовлечение молодежи в глобальную климатическую повестку наряду со взрослыми учеными. В рамках конгресса школьники смогли принять участие в пленарной сессии, состоявшейся 20 октября, и пообщаться с ведущими экологами как России, так и других стран.

«Мы очень рады такому интересу научного, технологического и, самое главное, молодежного и школьного сообщества климатической и экологической поддержки», — сказала в приветственном слове Председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Фонда «Талант и успех», член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелёва.

Разговор в ходе Научно-образовательного конгресса БРИКС, по словам Шмелёвой, будет вестись о том, на каких конкретных примерах будет учиться наша молодёжь, что можно сделать вместе, как сохранить биоразнообразие, как применять искусственный интеллект для изучения климата, и что нужно сделать для того, чтобы эти проекты были реализованы во всех странах.

«Мы видим, что лидерство сегодня у России, потому что мы развиваем математику, физику, химию, информатику в школе, и даём практику, в том числе в Сириусе, для того, чтобы включать молодежь действительно очень высокого уровня исследования. Нам хочется эту работу расширить — об этом мы договоримся с партнёрами — и для этого научно-технологическая программа на федеральной территории наверняка будет интересна всем учёным из стран БРИКС», — подытожила она.

Олимпиада сочетает два формата — теоретический и практический. Для выполнения задач практического тура школьники отправятся на экологические маршруты Кавказского биосферного заповедника, где они самостоятельно проведут исследования и соберут необходимые материалы. Участникам предстоит решать задачи, связанные с экосистемными услугами, изучением антропогенной нагрузки на заповедник и управлением туристическим потоком. Знания школьников будут оцениваться как в командном, так и в индивидуальном зачетах. Победители и призеры олимпиады получат не только медали и дипломы, но и уникальные возможности для дальнейшего обучения и развития в области экологии и климатологии.

Сборная России состоит из школьников из Москвы и Новосибирской области. Все они являются победителями и призерами олимпиад по экологии, биологии, географии и другим предметам, а также участниками научно-практических конференций и программ Образовательного центра «Сириус», включая Всероссийскую научно-технологическую программу «Большие вызовы» в направлении «Экология и изучение изменений климата».