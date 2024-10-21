Практика международной олимпиады по экологии прошла в Кавказском заповеднике
Практическая часть международной школьной олимпиады по экологии, которая недавно открылась на федеральной территории Сириус, прошла в Кавказском заповеднике. В ней приняли участие ребята со всего мира. Life.ru публикует кадры из этого красивого места.
В Кавказском заповеднике проходит практическая часть международной олимпиаде по экологии. Видео © Life.ru
На опубликованном видео можно полюбоваться горными лесами заповедника. Участники олимпиады себе в этом не отказывают, с любопытством снимая деревья, горные реки и другие красоты края.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в сентябре прошла 36-я Международная олимпиада по информатике IOI-2024, золотые медали за которую получили четверо российских школьников: Дарья Грекова, Иван Пискарёв и Пётр Лосев из Москвы, а также Гимран Абдуллин из Казани. Международная олимпиада проходит ежегодно в течение более 30 лет. Каждый год меняется страна, которая принимает школьников из других старн, в этот раз гостеприимство проявил Египет.
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