Практика международной олимпиады по экологии прошла в Кавказском заповеднике

Практическая часть международной школьной олимпиады по экологии, которая недавно открылась на федеральной территории Сириус, прошла в Кавказском заповеднике. В ней приняли участие ребята со всего мира. Life.ru публикует кадры из этого красивого места.

На опубликованном видео можно полюбоваться горными лесами заповедника. Участники олимпиады себе в этом не отказывают, с любопытством снимая деревья, горные реки и другие красоты края.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что в сентябре прошла 36-я Международная олимпиада по информатике IOI-2024, золотые медали за которую получили четверо российских школьников: Дарья Грекова, Иван Пискарёв и Пётр Лосев из Москвы, а также Гимран Абдуллин из Казани. Международная олимпиада проходит ежегодно в течение более 30 лет. Каждый год меняется страна, которая принимает школьников из других старн, в этот раз гостеприимство проявил Египет.