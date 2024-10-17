Семья кабанов устроила грязевые ванны в хабаровском заповеднике «Комсомольский»

В хабаровском заповеднике «Комсомольский» небольшое стадо кабанов организовало своеобразный бальнеологический курорт. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Для процедур они выбрали минеральную тропу, на которой скапливаются лужи.

Место, выбранное кабанами для грязевых ванн в Приамурье. Фото © VK / Заповедник «Комсомольский»

«Дикие свиньи принимали грязевые ванны на очищенном от растительности пространстве, избавляясь таким способом от паразитов на своей коже», — говорится в сообщении.

Место, выбранное кабанами для грязевых ванн в Приамурье. Фото © VK / Заповедник «Комсомольский»