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17 октября, 10:38

Семья кабанов устроила грязевые ванны в хабаровском заповеднике «Комсомольский»

В хабаровском заповеднике «Комсомольский» небольшое стадо кабанов организовало своеобразный бальнеологический курорт. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Для процедур они выбрали минеральную тропу, на которой скапливаются лужи.

Место, выбранное кабанами для грязевых ванн в Приамурье. Фото © VK / Заповедник «Комсомольский»

Место, выбранное кабанами для грязевых ванн в Приамурье. Фото © VK / Заповедник «Комсомольский»

«Дикие свиньи принимали грязевые ванны на очищенном от растительности пространстве, избавляясь таким способом от паразитов на своей коже», — говорится в сообщении.

Место, выбранное кабанами для грязевых ванн в Приамурье. Фото © VK / Заповедник «Комсомольский»

Место, выбранное кабанами для грязевых ванн в Приамурье. Фото © VK / Заповедник «Комсомольский»

Так, в ходе таких ванн на теле кабанов образуется грязевая корочка, защищающая их от членистоногих. В ходе рейда работники нашли множество кабаньих следов, что сигнализирует о частичном восстановлении популяции «пятачков» после подкосившей их африканской чумы.

«Обглодали ноги»: Раскрыты ужасающие подробности гибели растерзанной львами сотрудницы «Тайгана»
«Обглодали ноги»: Раскрыты ужасающие подробности гибели растерзанной львами сотрудницы «Тайгана»

Недавно львы растерзали сотрудницу сафари-парка Леокадию Перевалову в Крыму. Женщина убирала клетку с тремя животными, но забыла закрыть дверь между помещениями. Перевалова проработала в сафари-парке 18 лет и была одним из самых опытных киперов. По факту гибели женщины СК возбудил уголовное дело. Руководство парка отказалось усыплять хищников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Thomas_Martzel

Николай Рюмин
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