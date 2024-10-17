«Обглодали ноги»: Раскрыты ужасающие подробности гибели растерзанной львами сотрудницы «Тайгана»
Директор «Тайгана»: Львы не просто растерзали сотрудницу, но и обглодали её ноги
Леокадия Перевалова проработала в парке 18 лет. Обложка © Telegram / Сафари-парк «Тайган»
Трое львов, будучи сытыми, не просто растерзали сотрудницу крымского сафари-парка «Тайган» Леокадию Перевалову, но и обглодали её ноги. Об этом рассказал директор учреждения Олег Зубков. По его словам, подобное поведение хищников попросту ужасает.
Зубков рассказал подробности гибели сотрудницы сафари-парка «Тайган». Видео © Telegram / Zvezdanews
«Меня ужаснуло то, что львы, несмотря на то, что они были сытые, здоровые, крепкие, просто убили, ещё и обглодали, начали глодать ноги. В этом ужас. Если львы попробовали человеческое мясо, они становятся людоедами», — сказал Зубков в беседе с телеканалом «Звезда».
Он добавил, что львов, разорвавших сотрудницу, привезли из мариупольского зоопарка год назад. В вольере жили лев и две львицы. К хищникам, подчеркнул Зубков, «претензий нет». По его словам, усыплять львов никто не будет.
Ранее Life.ru сообщал, что львы загрызли сотрудницу сафари-парка Леокадию Перевалову в Крыму. Женщина убирала клетку с тремя хищниками, но не закрыла на засов дверь между двумя помещениями. Перевалова проработала в сафари-парке 18 лет и была одним из самых опытных киперов. По факту гибели женщины СК возбудил уголовное дело.