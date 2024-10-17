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17 октября, 09:54

«Обглодали ноги»: Раскрыты ужасающие подробности гибели растерзанной львами сотрудницы «Тайгана»

Директор «Тайгана»: Львы не просто растерзали сотрудницу, но и обглодали её ноги

Леокадия Перевалова проработала в парке 18 лет. Обложка © Telegram / Сафари-парк «Тайган»

Леокадия Перевалова проработала в парке 18 лет. Обложка © Telegram / Сафари-парк «Тайган»

Трое львов, будучи сытыми, не просто растерзали сотрудницу крымского сафари-парка «Тайган» Леокадию Перевалову, но и обглодали её ноги. Об этом рассказал директор учреждения Олег Зубков. По его словам, подобное поведение хищников попросту ужасает.

Зубков рассказал подробности гибели сотрудницы сафари-парка «Тайган». Видео © Telegram / Zvezdanews

«Меня ужаснуло то, что львы, несмотря на то, что они были сытые, здоровые, крепкие, просто убили, ещё и обглодали, начали глодать ноги. В этом ужас. Если львы попробовали человеческое мясо, они становятся людоедами», — сказал Зубков в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что львов, разорвавших сотрудницу, привезли из мариупольского зоопарка год назад. В вольере жили лев и две львицы. К хищникам, подчеркнул Зубков, «претензий нет». По его словам, усыплять львов никто не будет.

Ранее Life.ru сообщал, что львы загрызли сотрудницу сафари-парка Леокадию Перевалову в Крыму. Женщина убирала клетку с тремя хищниками, но не закрыла на засов дверь между двумя помещениями. Перевалова проработала в сафари-парке 18 лет и была одним из самых опытных киперов. По факту гибели женщины СК возбудил уголовное дело.

Семье растерзанной львами сотрудницы крымского парка «Тайган» окажут помощь
Семье растерзанной львами сотрудницы крымского парка «Тайган» окажут помощь
Наталья Демьянова
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