«Обглодали ноги»: Раскрыты ужасающие подробности гибели растерзанной львами сотрудницы «Тайгана»

Трое львов, будучи сытыми, не просто растерзали сотрудницу крымского сафари-парка «Тайган» Леокадию Перевалову, но и обглодали её ноги. Об этом рассказал директор учреждения Олег Зубков. По его словам, подобное поведение хищников попросту ужасает.

Зубков рассказал подробности гибели сотрудницы сафари-парка «Тайган». Видео © Telegram / Zvezdanews

«Меня ужаснуло то, что львы, несмотря на то, что они были сытые, здоровые, крепкие, просто убили, ещё и обглодали, начали глодать ноги. В этом ужас. Если львы попробовали человеческое мясо, они становятся людоедами», — сказал Зубков в беседе с телеканалом «Звезда».