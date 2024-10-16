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16 октября, 19:37

Семье растерзанной львами сотрудницы крымского парка «Тайган» окажут помощь

Парк «Тайган» в Крыму окажет помощь семье погибшей при нападении львов сотрудницы

Сотрудница крымского сафари-парка «Тайган» Леокадия Перевалова, погибшая в результате нападения львов. Обложка © Telegram / Сафари-парк «Тайган»

Сотрудница крымского сафари-парка «Тайган» Леокадия Перевалова, погибшая в результате нападения львов. Обложка © Telegram / Сафари-парк «Тайган»

Семье сотрудницы крымского парка львов «Тайган» Леокадии Переваловой, которая погибла в результате нападения хищников, окажут необходимую помощь. Об этом РИА «Новости» сообщил директор учреждения Олег Зубков.

«Любая всесторонняя помощь семье будет оказана. В том числе, с организацией похорон», — подчеркнул он.

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Напомним, в Крыму сотрудница парка «Тайган» Леокадия Перевалова погибла при нападении львов. Она проработала в учреждении 18 лет. Следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

Анатолий Цейко
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