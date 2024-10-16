Семье растерзанной львами сотрудницы крымского парка «Тайган» окажут помощь

Семье сотрудницы крымского парка львов «Тайган» Леокадии Переваловой, которая погибла в результате нападения хищников, окажут необходимую помощь. Об этом РИА «Новости» сообщил директор учреждения Олег Зубков.

«Любая всесторонняя помощь семье будет оказана. В том числе, с организацией похорон», — подчеркнул он.