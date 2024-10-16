Семье растерзанной львами сотрудницы крымского парка «Тайган» окажут помощь
Парк «Тайган» в Крыму окажет помощь семье погибшей при нападении львов сотрудницы
Сотрудница крымского сафари-парка «Тайган» Леокадия Перевалова, погибшая в результате нападения львов. Обложка © Telegram / Сафари-парк «Тайган»
Семье сотрудницы крымского парка львов «Тайган» Леокадии Переваловой, которая погибла в результате нападения хищников, окажут необходимую помощь. Об этом РИА «Новости» сообщил директор учреждения Олег Зубков.
«Любая всесторонняя помощь семье будет оказана. В том числе, с организацией похорон», — подчеркнул он.
Напомним, в Крыму сотрудница парка «Тайган» Леокадия Перевалова погибла при нападении львов. Она проработала в учреждении 18 лет. Следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.