СК завёл дело после гибели сотрудницы парка «Тайган», которую загрызли львы

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудницы сафари-парка «Тайган» в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

«Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, в настоящее время изучается документация по соблюдению техники безопасности, а также устанавливается круг ответственных лиц. Ход следствия по данному уголовному делу находится на контроле в Главном следственном управлении.