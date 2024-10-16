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16 октября, 18:40

СК завёл дело после гибели сотрудницы парка «Тайган», которую загрызли львы

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудницы сафари-парка «Тайган» в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

«Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, в настоящее время изучается документация по соблюдению техники безопасности, а также устанавливается круг ответственных лиц. Ход следствия по данному уголовному делу находится на контроле в Главном следственном управлении.

Леокадия Перевалова проработала в парке 18 лет. Фото © Telegram / Сафари-парк «Тайган»

Леокадия Перевалова проработала в парке 18 лет. Фото © Telegram / Сафари-парк «Тайган»

Ранее Life.ru сообщал, что львы загрызли сотрудницу сафари-парка Леокадию Перевалову в Крыму. Женщина убирала клетку с тремя хищниками, но не закрыла на засов дверь между двумя помещениями. Перевалова проработала в сафари-парке 18 лет и была одним из самых опытных киперов.

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Telegram / Следком Крыма и Севастополя

Наталья Демьянова
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