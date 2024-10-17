«Остаются хищниками»: В «Тайгане» отказались усыплять львов, разорвавших сотрудницу

В крымском сафари-парке «Тайган» отказались от идеи усыпления львов, которые напали на сотрудницу и причинили ей смертельные травмы. Об этом РИА «Новости» рассказал директор парка Олег Зубков, подчеркнув, что трагедия стала следствием человеческой ошибки.

Директор зоопарка отметил, что погибшая женщина имела многолетний опыт работы с хищниками и хорошо их знала. Он заявил, что причиной трагедии стал человеческий фактор, а львы лишь действовали по своей природе.

«Львы здесь ни при чём, это человеческий фактор. Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. Со львами никто ничего делать не будет», — добавил он, подчеркнув, что поведение животных было продиктовано их природой, а не агрессией к человеку.