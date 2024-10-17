«Остаются хищниками»: В «Тайгане» отказались усыплять львов, разорвавших сотрудницу
Директор крымского «Тайгана»: Львов, разорвавших сотрудницу, усыплять не будут
В крымском сафари-парке «Тайган» отказались от идеи усыпления львов, которые напали на сотрудницу и причинили ей смертельные травмы. Об этом РИА «Новости» рассказал директор парка Олег Зубков, подчеркнув, что трагедия стала следствием человеческой ошибки.
Директор зоопарка отметил, что погибшая женщина имела многолетний опыт работы с хищниками и хорошо их знала. Он заявил, что причиной трагедии стал человеческий фактор, а львы лишь действовали по своей природе.
«Львы здесь ни при чём, это человеческий фактор. Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. Со львами никто ничего делать не будет», — добавил он, подчеркнув, что поведение животных было продиктовано их природой, а не агрессией к человеку.
Напомним, в Крыму сотрудница парка «Тайган» Леокадия Перевалова погибла при нападении львов. Она проработала в учреждении 18 лет. Следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.
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