Путин потребовал оперативно решить проблемы с нацпроектами
Правительство России должно оперативно решить все вопросы, чтобы запуск нацпроектов произошёл без каких-либо проблем. Озаботиться этим следует до наступления Нового года, а если понадобится — то дорабатывать и в праздники, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Правительство прошу в те дни, что остались до новогодних мероприятий по всей стране, а если понадобится, и в эти достаточно длительные праздничные [дни], решить обозначенные вопросы, поработать дополнительно, чтобы в регионах были и средства, и чёткое понимание поставленных задач», — сказал глава государства.
Российский лидер уточнил, что процесс подготовки новых нацпроектов сильно затянулся. Как следствие, практическая работа над ними в начале года может забуксовать. Этого, по его словам, допустить нельзя.
Ранее на этом же заседании Путин сообщил, что кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов. Они будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет.
Life.ru