Путин потребовал оперативно решить проблемы с нацпроектами

Правительство России должно оперативно решить все вопросы, чтобы запуск нацпроектов произошёл без каких-либо проблем. Озаботиться этим следует до наступления Нового года, а если понадобится — то дорабатывать и в праздники, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Правительство прошу в те дни, что остались до новогодних мероприятий по всей стране, а если понадобится, и в эти достаточно длительные праздничные [дни], решить обозначенные вопросы, поработать дополнительно, чтобы в регионах были и средства, и чёткое понимание поставленных задач», — сказал глава государства.

Российский лидер уточнил, что процесс подготовки новых нацпроектов сильно затянулся. Как следствие, практическая работа над ними в начале года может забуксовать. Этого, по его словам, допустить нельзя.