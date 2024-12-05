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5 декабря, 12:32

«Людей не устраивает»: Путин назвал две отстающие сферы в России

Путин: Среди отстающих сфер в РФ находятся уровень медпомощи и доступность жилья

Президент России Владимир Путин заявил, что среди отстающих сфер в стране находятся уровень медицинской помощи и доступность жилья. Соответствующую информацию он озвучил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. И, соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья», — сказал глава государства.

Ранее на этом же заседании Путин сообщил, что кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов. Они будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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