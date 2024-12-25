«Счастья и здоровья!» Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом
Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил народы стран Содружества Независимых Государств (СНГ) с наступающим Новым Годом. Глава государства пожелал им здоровья, благополучия, счастья и процветания.
«Пользуясь случаем, просил бы передать самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания гражданам ваших государств», — заявил Путин во время неформальной встречи глав государств, входящих в СНГ.
Напомним, в конце года РФ традиционно принимает глав стран СНГ на неофициальной встрече высокого уровня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что участников мероприятия ждут культурная программа и подарки, помимо деловой части. Встреча проходит недалеко от Петербурга — в курортном комплексе «Игора». В Кремле пояснили, что никакой чёткой повестки не будет и участники смогут обсудить любые волнующие их вопросы. На мероприятии присутствуют лидеры семи стран СНГ: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер Армении и президент Азербайджана на сегодняшнем саммите отсутствуют: у Никола Пашиняна положительный тест на коронавирус, а Ильхам Алиев экстренно прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.
Life.ru