«Счастья и здоровья!» Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил народы стран Содружества Независимых Государств (СНГ) с наступающим Новым Годом. Глава государства пожелал им здоровья, благополучия, счастья и процветания.

«Пользуясь случаем, просил бы передать самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания гражданам ваших государств», — заявил Путин во время неформальной встречи глав государств, входящих в СНГ.