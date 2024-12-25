Путин призвал к сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин призвал стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны. Такое заявление он сделал на неформальном саммите глав государств-участников СНГ, который проходит сегодня в курортном комплексе «Игора» Ленинградской области.

«Мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества», — отметил глава российского государства, обращаясь к своим коллегам по объединению.