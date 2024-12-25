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25 декабря, 11:29

Путин призвал к сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин призвал стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны. Такое заявление он сделал на неформальном саммите глав государств-участников СНГ, который проходит сегодня в курортном комплексе «Игора» Ленинградской области.

«Мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества», — отметил глава российского государства, обращаясь к своим коллегам по объединению.

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Ожидается, что в ходе сегодняшнего саммита лидеры стран Содружества подведут итоги года и обсудят перспективы взаимодействия. На мероприятии присутствуют главы семи стран СНГ: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Лидеры Армении и Азербайджана на сегодняшнем саммите отсутствуют: у Никола Пашиняна положительный тест на коронавирус, а Ильхам Алиев экстренно прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.

Марина Фещенко
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