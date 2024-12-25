Неформальный саммит лидеров стран СНГ начался в Ленобласти

В Ленобласти стартовала неформальная встреча лидеров стран СНГ, которая по традиции проходит в конце года в рамках подведения итогов международной политики и обсуждения межгосударственных связей. На правах хозяина встречи политиков принимает президент РФ Владимир Путин в Ледовом дворце всесезонного курортного комплекса «Игора».

«Хотел бы ещё раз поблагодарить вас за то, что мы здесь собрались сегодня в Ленинградской области, в уходящем году сверить часы по поводу того, что было сделано нами в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать на ближайшее время», – обратился к коллегам российский лидер.