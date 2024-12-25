Неформальный саммит лидеров стран СНГ начался в Ленобласти
В Ленобласти стартовала неформальная встреча лидеров стран СНГ, которая по традиции проходит в конце года в рамках подведения итогов международной политики и обсуждения межгосударственных связей. На правах хозяина встречи политиков принимает президент РФ Владимир Путин в Ледовом дворце всесезонного курортного комплекса «Игора».
Прибытие Владимира Путина на саммит СНГ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Хотел бы ещё раз поблагодарить вас за то, что мы здесь собрались сегодня в Ленинградской области, в уходящем году сверить часы по поводу того, что было сделано нами в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать на ближайшее время», – обратился к коллегам российский лидер.
На саммит прибыли главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Кремль опубликовал момент приезда Путина на сегодняшнее мероприятие. Как уточняется, лидеры стран затронут тему случившейся авиакатастрофы в Казахстане.
Напомним, в конце года по традиции Россия принимает лидеров стран СНГ на неофициальной встрече высокого уровня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что участников мероприятия ждут культурная программа и подарки, помимо деловой части. Встреча состоится недалеко от Петербурга — в курортном комплексе «Игора». В Кремле заверили, что никакой чёткой повестки не будет и участники смогут обсудить любые волнующие их вопросы.
Telegram / Кремль. Новости