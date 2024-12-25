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Регион
25 декабря, 08:18

Алиев возвращается из РФ в Баку в связи с крушением самолёта Azerbaijan Airlines

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку с неформального саммита СНГ в России в связи с крушением самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный азербайджанский источник.

«В связи с трагедией президент Азербайджана возвращается в Баку»,цитирует агентство источник.

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Напомним, утром 25 декабря, около 10.00 мск, в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Предварительно, выжило 25 человек. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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