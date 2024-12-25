Кремль стёр рамки для лидеров СНГ на неформальном саммите в Ленобласти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что саммит СНГ в Ленинградской области будет неформальным и без чёткой новостной повестки, поэтому все участники смогут пообщаться на совершенно разные темы. Об этом он сказал журналистам на брифинге.