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Регион
25 декабря, 09:54

Кремль стёр рамки для лидеров СНГ на неформальном саммите в Ленобласти

Песков: У саммита СНГ нет чёткой повестки, и все вопросы можно будет обсудить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что саммит СНГ в Ленинградской области будет неформальным и без чёткой новостной повестки, поэтому все участники смогут пообщаться на совершенно разные темы. Об этом он сказал журналистам на брифинге.

«Это неформальный саммит, фиксированной повестки дня у него нет. Как правило, главы государств используют эту возможность для обмена мнениями и по актуальным вопросам, касающимся содружества, и для обсуждения региональных ситуаций и двусторонних отношений», — поделился представитель Кремля.

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Напомним, в конце года по традиции Санкт-Петербург принимает лидеров стран СНГ на неофициальной встрече высокого уровня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что участников мероприятия ждут культурная программа и подарки, помимо деловой части. Основная часть встречи политиков состоится недалеко от Петербурга — в курортном комплексе «Игора».

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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