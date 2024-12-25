Кремль стёр рамки для лидеров СНГ на неформальном саммите в Ленобласти
Песков: У саммита СНГ нет чёткой повестки, и все вопросы можно будет обсудить
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что саммит СНГ в Ленинградской области будет неформальным и без чёткой новостной повестки, поэтому все участники смогут пообщаться на совершенно разные темы. Об этом он сказал журналистам на брифинге.
«Это неформальный саммит, фиксированной повестки дня у него нет. Как правило, главы государств используют эту возможность для обмена мнениями и по актуальным вопросам, касающимся содружества, и для обсуждения региональных ситуаций и двусторонних отношений», — поделился представитель Кремля.
Напомним, в конце года по традиции Санкт-Петербург принимает лидеров стран СНГ на неофициальной встрече высокого уровня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что участников мероприятия ждут культурная программа и подарки, помимо деловой части. Основная часть встречи политиков состоится недалеко от Петербурга — в курортном комплексе «Игора».
Life.ru