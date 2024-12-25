Пашинян заявил, что пропустит встречу стран СНГ в Петербурге из-за ковида

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, не сможет принять участие в неформальной встрече руководителей СНГ в России. Причина — положительный тест на коронавирус. Пока еще неясно, будет ли он участвовать в заседании Высшего Евразийского совета.

«Понедельник, 23 декабря, принёс мне неожиданную новость — тест на ковид оказался положительным. 23 и 24 декабря я оставался в изоляции и продолжал работать дома. К 25 декабря мой тест уже показал отрицательный результат, и я вернулся к обычному графику. Тем не менее, после обсуждения с коллегами, я принял решение не участвовать в неформальной встрече лидеров СНГ, которая состоится сегодня в Санкт-Петербурге», — написал Пашинян в соцсетях.