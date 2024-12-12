Пашинян пожаловался, что замерзает в правительственной резиденции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян замерзает в правительственной резиденции в Ереване, где проживает со всеми членами своей семьи. Как заявил политик на заседании правительства, здания не прогреваются, несмотря на активное использование газа.

«Газ используется, но здание не отапливается. Мы можем терпеть холод, но в конце концов решаем включить (электрические) отопители, чтобы не замёрзнуть. А газ всё равно используется. И за это платят из госбюджета», — подчеркнул армянский премьер.

В ходе заседания правительства Пашинян обратил внимание на неэкономный расход бюджета, а также заявил, что платить за отопление из своего кармана невозможно, так как суммы накапливаются колоссальные.