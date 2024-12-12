Пашинян пожаловался, что замерзает в правительственной резиденции
Пашинян: Правительственная резиденция в Ереване не отапливается должным образом
Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян замерзает в правительственной резиденции в Ереване, где проживает со всеми членами своей семьи. Как заявил политик на заседании правительства, здания не прогреваются, несмотря на активное использование газа.
«Газ используется, но здание не отапливается. Мы можем терпеть холод, но в конце концов решаем включить (электрические) отопители, чтобы не замёрзнуть. А газ всё равно используется. И за это платят из госбюджета», — подчеркнул армянский премьер.
В ходе заседания правительства Пашинян обратил внимание на неэкономный расход бюджета, а также заявил, что платить за отопление из своего кармана невозможно, так как суммы накапливаются колоссальные.
Ранее Пашинян заявил, что отношения Армении и Организации Договора о коллективной безопасности перешли точку невозврата. Государство перестало интересоваться всеми документами, которые принимаются в рамках ОДКБ, так как не считает себя её частью.