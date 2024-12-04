Пашинян: Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что государство не интересуется документами, которые принимаются в рамках ОДКБ. По его словам, отношения Еревана и Организации Договора о коллективной безопасности перешли точку невозврата.

«Мы сказали, что замораживаем своё участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. <...> Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — сказал Пашинян в парламенте.

Премьер отметил, что Армения не накладывает вето ни на один документ, потому что считает себя вне ОДКБ. Эта ситуация делает возвращение республики в организацию всё более трудным, а может быть и невозможным.

Глава армянского кабмина также заявил, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ не из-за Нагорного Карабаха, а из-за отсутствия «надлежащей реакции» на «внешнюю агрессию на границы суверенной Армении в 2021 и 2022 годах».