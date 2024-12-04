Пашинян: Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что государство не интересуется документами, которые принимаются в рамках ОДКБ. По его словам, отношения Еревана и Организации Договора о коллективной безопасности перешли точку невозврата.
«Мы сказали, что замораживаем своё участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. <...> Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — сказал Пашинян в парламенте.
Премьер отметил, что Армения не накладывает вето ни на один документ, потому что считает себя вне ОДКБ. Эта ситуация делает возвращение республики в организацию всё более трудным, а может быть и невозможным.
Глава армянского кабмина также заявил, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ не из-за Нагорного Карабаха, а из-за отсутствия «надлежащей реакции» на «внешнюю агрессию на границы суверенной Армении в 2021 и 2022 годах».
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что отношение Армении к ОДКБ продиктовано проблемами страны и Карабахом. Так глава государства отреагировал на то, что представители этого закавказского государства не присутствовали на заседании в Астане. Российский лидер также отметил, что каждая страна сама вправе выбирать, что и как она хочет делать в области обеспечения своей безопасности.
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