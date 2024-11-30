Парламент Армении указал на неизменность позиции страны по ОДКБ

Армения сохраняет свою позицию по вопросу участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на то что страна не приняла участия в саммите организации, прошедшем 28 ноября в Астане. Об этом газете «Известия» сообщили в парламенте республики.