Парламент Армении указал на неизменность позиции страны по ОДКБ
Армения продолжает сохранять позицию по вопросу участия в ОДКБ
Армения сохраняет свою позицию по вопросу участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на то что страна не приняла участия в саммите организации, прошедшем 28 ноября в Астане. Об этом газете «Известия» сообщили в парламенте республики.
«И по данному вопросу наша позиция осталась без изменений», — заявил пресс-секретарь спикера парламента Армении Мовсес Арутюнян, добавив, что армянская сторона заморозила своё участие в ОДКБ.
Напомним, что Армения не приняла участие в заседании в Астане. По словам президента России Владимира Путина, отношение Еревана к ОДКБ продиктовано внутриполитическими проблемами и последствиями кризиса в Нагорном Карабахе. Ранее сам премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о наступлении «точки невозврата» в отношениях между Ереваном и ОДКБ. Он также отметил, что считает эту организацию потенциальным источником угроз для безопасности Армении.
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