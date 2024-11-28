«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 13:51

Путин отреагировал на «прогул» Арменией заседания ОДКБ

Путин: Отношение Армении к ОДКБ продиктовано проблемами страны и Карабахом

Gрезидент России Владимир Путин заявил, что сегодняшнее отношение Еревана к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продиктовано внутриполитическими проблемами и последствями кризиса в Нагорном Карабахе. Так глава государства отреагировал на то, что представители Армении не присутствовали на заседании в Астане.

«Я думаю, что сегодняшняя ситуация с ОДКБ, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении и, конечно, всё это связано с последствиями кризиса в Карабахе», — сказал Путин журналистам.

Российский лидер также отметил, что каждая страна сама вправе выбирать, что и как она хочет делать в области обеспечения своей безопасности.

Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении на саммите ОДКБ

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о скорой «точке невозврата» в отношениях Еревана и ОДКБ. Кроме того, он считает, что организация якобы является источником угроз безопасности Армении. Вместе с тем премьер заявил, что Ереван не хочет утратить экономические связи с Россией и ЕАЭС, а также не планирует снижать объёмы товарооборота.

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Армения
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar