Путин отреагировал на «прогул» Арменией заседания ОДКБ

Gрезидент России Владимир Путин заявил, что сегодняшнее отношение Еревана к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продиктовано внутриполитическими проблемами и последствями кризиса в Нагорном Карабахе. Так глава государства отреагировал на то, что представители Армении не присутствовали на заседании в Астане.

«Я думаю, что сегодняшняя ситуация с ОДКБ, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении и, конечно, всё это связано с последствиями кризиса в Карабахе», — сказал Путин журналистам.

Российский лидер также отметил, что каждая страна сама вправе выбирать, что и как она хочет делать в области обеспечения своей безопасности.