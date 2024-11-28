Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Отсутствие Армении на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане подчёркивает состояние самого объединения. С таким мнением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Это отражает текущую геополитическую ситуацию в регионе и, в определенной степени, нашу организацию», — отметил белорусский лидер.
Лукашенко также прокомментировал необходимость выступать первым на саммите ОДКБ из-за отсутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, указав, что если бы армянская делегация присутствовала, она выступила бы первой по алфавиту.
Ранее Лукашенко заявил, что несмотря на все усилия Минска помочь Армении, Ереван выбрал путь сближения с Западом. В своём выступлении он отметил, что речь идёт о поддержке во всех отраслях, однако Армения решила направиться в сторону Европейского Союза.
Life.ru