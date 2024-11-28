Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении на саммите ОДКБ

Отсутствие Армении на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане подчёркивает состояние самого объединения. С таким мнением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Это отражает текущую геополитическую ситуацию в регионе и, в определенной степени, нашу организацию», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также прокомментировал необходимость выступать первым на саммите ОДКБ из-за отсутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, указав, что если бы армянская делегация присутствовала, она выступила бы первой по алфавиту.