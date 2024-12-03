Ереван заявил о готовности сотрудничать с Международным уголовным судом

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с председателем Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ в Гааге заявил о приверженности Армении международно-правовым нормам и готовности активно сотрудничать с МУС. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД.

Собеседники обсудили вызовы, с которыми сталкивается международное правосудие, и отметили необходимость усиления роли независимых судебных механизмов в условиях глобальных кризисов.

«Мирзоян отметил важность совместных усилий для преодоления этих вызовов», — подчёркивается в материале.