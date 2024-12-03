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2 декабря, 21:57

Ереван заявил о готовности сотрудничать с Международным уголовным судом

Глава МИД Армении Мирзоян заявил о готовности активно сотрудничать с МУС

Встреча МИД Армении с представителями МУС. Обложка © mfa.am

Встреча МИД Армении с представителями МУС. Обложка © mfa.am

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с председателем Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ в Гааге заявил о приверженности Армении международно-правовым нормам и готовности активно сотрудничать с МУС. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД.

Собеседники обсудили вызовы, с которыми сталкивается международное правосудие, и отметили необходимость усиления роли независимых судебных механизмов в условиях глобальных кризисов.

«Мирзоян отметил важность совместных усилий для преодоления этих вызовов», — подчёркивается в материале.

Особое внимание уделили работе Армении по приведению национального законодательства в соответствие с Римским статутом, что является важным шагом для упрощения процедур сотрудничества с МУС после вступления Армении в состав суда в феврале текущего года.

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Ранее в парламенте Армении заявили, что республика сохраняет свою позицию по вопросу участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на то что страна не приняла участия в саммите организации, прошедшем 28 ноября в Астане. По словам президента России Владимира Путина, отношение Еревана к ОДКБ продиктовано внутриполитическими проблемами и последствиями кризиса в Нагорном Карабахе. Прежде премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о наступлении «точки невозврата» в отношениях между Ереваном и ОДКБ.

Артём Гапоненко
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