Европейская страна отказалась задерживать Нетаньяху по ордеру МУС

Несмотря на ордер, выданный Международным уголовным судом (МУС), премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет задержан на территории Франции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел европейской страны.

При этом в МИД подчеркнули, что Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и в полной мере сотрудничает с МУС.