Европейская страна отказалась задерживать Нетаньяху по ордеру МУС
МИД Франции: Париж не станет исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Несмотря на ордер, выданный Международным уголовным судом (МУС), премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет задержан на территории Франции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел европейской страны.
При этом в МИД подчеркнули, что Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и в полной мере сотрудничает с МУС.
«Вместе с тем, согласно французскому праву, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием о (Его. — прим. Life.ru.) аресте и выдаче», — говорится в сообщении министерства.
Напомним, ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, обвинив его и экс-главы Минобороны Израиля Йоава Галанта в военных преступлениях. Три страны уже заявили о намерении исполнить это решение в случае визита политиков на их территории. При этом на Западе произошёл раскол, который грозит расформированием суда.