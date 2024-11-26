МУС могут расформировать из-за ордера на арест Нетаньяху

Авторы указали, что США не могут позволить арестовать Нетаньяху или бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Однако почти весь Евросоюз, как и ближайшие союзники США в лице Великобритании, Австралии и Канады, признают юрисдикцию МУС. Поэтому сейчас можно только догадываться, отважатся ли они на арест израильских политиков, если те вдруг окажутся на их территории.