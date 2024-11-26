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26 ноября, 07:55

МУС могут расформировать из-за ордера на арест Нетаньяху

FT предрекает раскол Запада и расформирование МУС из-за ордера на Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gil Cohen Magen

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gil Cohen Magen

Выдача Международным уголовным судом ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху может привести к большому расколу на Западе. Об этом сообщает Financial Times.

Авторы указали, что США не могут позволить арестовать Нетаньяху или бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Однако почти весь Евросоюз, как и ближайшие союзники США в лице Великобритании, Австралии и Канады, признают юрисдикцию МУС. Поэтому сейчас можно только догадываться, отважатся ли они на арест израильских политиков, если те вдруг окажутся на их территории.

Однако Штаты очень пекутся о Нетаньяху и даже уже угрожают мощными санкциями странам-союзницам, которые посмеют арестовать их ближневосточного друга. Республиканцы предлагают и вовсе расформировать МУС как судебную инстанцию.

«Это другое»: МИД Германии сравнил попытки МУС преследовать Путина и Нетаньяху
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Напомним, что 21 ноября МУС выписал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта в связи с их военными преступлениями в Газе. В США заявили, что любой союзник, который поможет МУС с арестом израильских политиков, навлечёт на себя мощный санкционный удар от Вашингтона. Канаде так и вовсе пригрозили разрушением экономики. В связи с этим во Франции появилось несколько вопросов к Белому дому и миропорядку, который он навязывает.

Владимир Озеров
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