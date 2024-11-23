«Это другое»: МИД Германии сравнил попытки МУС преследовать Путина и Нетаньяху

«Хотел бы ещё раз подчеркнуть по этому сравнению [Нетаньяху] с Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции», — сказал Вагнер на пресс-конференции кабмина.