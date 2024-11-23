«Это другое»: МИД Германии сравнил попытки МУС преследовать Путина и Нетаньяху
МИД ФРГ считает, что «ордеры» МУС на Путина и Нетаньяху совершенно разные
Выданные Международным уголовным судом (МУС) «ордеры» на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина совершенно разные. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
«Хотел бы ещё раз подчеркнуть по этому сравнению [Нетаньяху] с Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции», — сказал Вагнер на пресс-конференции кабмина.
Также важным отличием Вагнер назвал то, что именно Израиль стал жертвой нападения со стороны ХАМАС в октябре 2023 года. РФ, в свою очередь, самолично «напала на страну, нарушив международное право».
Напомним, МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Причиной этого называется предполагаемые преступления в секторе Газа. А в марте прошлого года МУС выдал ордер на «арест» Владимира Путина. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва не признаёт его юрисдикцию, а вскоре МВД объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана.
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