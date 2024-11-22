Песков уверен, что действия МУС не помогут ситуации на Ближнем Востоке

Действия Международного уголовного суда (МУС) не смогут помочь урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о решении МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта.

«В целом действия МУС вряд ли чему-то помогают <...> Не видим смысла каким-то образом это комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны», — высказался Песков.