Песков уверен, что действия МУС не помогут ситуации на Ближнем Востоке
Действия Международного уголовного суда (МУС) не смогут помочь урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о решении МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта.
«В целом действия МУС вряд ли чему-то помогают <...> Не видим смысла каким-то образом это комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны», — высказался Песков.
Пресс-секретарь не ответил на вопрос по поводу выдачи ордеров на арест. Он заявил, что подобные решения не имеют для России никакой юридической силы.
Напомним, МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Причиной ареста считаются предполагаемые преступления в секторе Газа. Канада, Швейцария и Нидерланды также подтвердили свою готовность выполнить ордер, если указанные лица окажутся на территории их стран.
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