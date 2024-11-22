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22 ноября, 00:35

«Пощёчина для Шольца и Бербок»: В Германии призвали прекратить поддержку Израиля

Сара Вагенкнехт назвала ордер на арест Нетаньяху «пощёчиной» для Шольца и Бербок

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — прямой удар по политике канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок, которые открыто поддерживают действия его правительства. Такое заявление сделала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X.

«Этот ордер на арест является также пощёчиной канцлеру Шольцу и главе МИД Бербок. Что ещё нужно, чтобы правительство ФРГ прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?» — написала Вагенкнехт.

Она также потребовала немедленного эмбарго на поставки оружия Израилю.

Три страны обязались исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта
Три страны обязались исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта

Напомним, 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях. В ответ офис израильского лидера обвинил МУС в поддержке изоляции страны и содействии терроризму.

Анатолий Цейко
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