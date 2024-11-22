«Пощёчина для Шольца и Бербок»: В Германии призвали прекратить поддержку Израиля

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — прямой удар по политике канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок, которые открыто поддерживают действия его правительства. Такое заявление сделала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X.

«Этот ордер на арест является также пощёчиной канцлеру Шольцу и главе МИД Бербок. Что ещё нужно, чтобы правительство ФРГ прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?» — написала Вагенкнехт.