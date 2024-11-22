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21 ноября, 23:13

Три страны обязались исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта

Трюдо: Канада готова арестовать Нетаньяху и Галанта по решению МУС

Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Обложка © Wikipedia / Avi Ohayon, Wikipedia / Avi Ohayon

Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Обложка © Wikipedia / Avi Ohayon, Wikipedia / Avi Ohayon

В случае визита в Канаду премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, страна исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на их арест. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, отвечая на вопрос журналистов. Его выступление опубликовано на сайте канадского телеканала CBC.

«Мы выполним все предписания и постановления международных судов», — отметил Трюдо.

Швейцария и Нидерланды также подтвердили свою готовность выполнить ордер, если указанные лица окажутся на территории их стран.

Боррель: ЕС считает ордеры МУС на Нетаньяху и Галанта обязательными к исполнению
Боррель: ЕС считает ордеры МУС на Нетаньяху и Галанта обязательными к исполнению

Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. В инстанции ссылаются на предполагаемые военные преступления в секторе Газа, к которым они могут быть причастны.

Анатолий Цейко
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