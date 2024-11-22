Три страны обязались исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта
Трюдо: Канада готова арестовать Нетаньяху и Галанта по решению МУС
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Обложка © Wikipedia / Avi Ohayon, Wikipedia / Avi Ohayon
В случае визита в Канаду премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, страна исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на их арест. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, отвечая на вопрос журналистов. Его выступление опубликовано на сайте канадского телеканала CBC.
«Мы выполним все предписания и постановления международных судов», — отметил Трюдо.
Швейцария и Нидерланды также подтвердили свою готовность выполнить ордер, если указанные лица окажутся на территории их стран.
Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. В инстанции ссылаются на предполагаемые военные преступления в секторе Газа, к которым они могут быть причастны.