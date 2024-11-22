Три страны обязались исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта

В случае визита в Канаду премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, страна исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на их арест. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, отвечая на вопрос журналистов. Его выступление опубликовано на сайте канадского телеканала CBC.

«Мы выполним все предписания и постановления международных судов», — отметил Трюдо.

Швейцария и Нидерланды также подтвердили свою готовность выполнить ордер, если указанные лица окажутся на территории их стран.