Боррель: ЕС считает ордеры МУС на Нетаньяху и Галанта обязательными к исполнению
Евросоюз придерживается мнения, что ордеры Международного уголовного суда (МУС), выданные на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, должны быть в обязательном порядке приведены в действие. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Иордании.
Он также подчеркнул, что данное решение «обязательно для всех участников МУС, в число которых входят страны ЕС». Боррель признался, что у него нет слов для описания этих «чудовищных преступлений», созданных руками человека. Достигнуть мира текущими методами «аннигиляции населения», по его мнению, не удастся, потому следует менять тактику.
Напомним, ранее МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Причиной называются предполагаемые преступления в секторе Газа.
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