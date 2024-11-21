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21 ноября, 16:29

Боррель: ЕС считает ордеры МУС на Нетаньяху и Галанта обязательными к исполнению

Евросоюз придерживается мнения, что ордеры Международного уголовного суда (МУС), выданные на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, должны быть в обязательном порядке приведены в действие. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Иордании.

Он также подчеркнул, что данное решение «обязательно для всех участников МУС, в число которых входят страны ЕС». Боррель признался, что у него нет слов для описания этих «чудовищных преступлений», созданных руками человека. Достигнуть мира текущими методами «аннигиляции населения», по его мнению, не удастся, потому следует менять тактику.

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Напомним, ранее МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Причиной называются предполагаемые преступления в секторе Газа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мария Любицкая
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