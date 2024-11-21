Боррель: ЕС считает ордеры МУС на Нетаньяху и Галанта обязательными к исполнению

Евросоюз придерживается мнения, что ордеры Международного уголовного суда (МУС), выданные на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, должны быть в обязательном порядке приведены в действие. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Иордании.

Он также подчеркнул, что данное решение «обязательно для всех участников МУС, в число которых входят страны ЕС». Боррель признался, что у него нет слов для описания этих «чудовищных преступлений», созданных руками человека. Достигнуть мира текущими методами «аннигиляции населения», по его мнению, не удастся, потому следует менять тактику.