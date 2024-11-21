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21 ноября, 13:09

Офис Нетаньяху обвинил МУС в поддержке изоляции Израиля и содействии терроризму

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в способствовании изоляции Тель-Авива и содействии терроризму. Так советник Дмитрий Гендельман прокомментировали выдачу ордеров на арест главы правительства и экс-главы Минобороны Йоава Галанта. По его словам, инстанция «проигнорировала представленные доказательcтва и аргументы, фактически встав на сторону иранского режима».

«МУС решил поддержать кампанию тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом, целью которой является изоляция Израиля от его союзников и содействие террористическим атакам против нашей страны», — отметил Гендельман.

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Напомним, МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Причиной называются предполагаемые преступления в секторе Газа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nick Brundle Photography

Матвей Константинов
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