Офис Нетаньяху обвинил МУС в поддержке изоляции Израиля и содействии терроризму

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в способствовании изоляции Тель-Авива и содействии терроризму. Так советник Дмитрий Гендельман прокомментировали выдачу ордеров на арест главы правительства и экс-главы Минобороны Йоава Галанта. По его словам, инстанция «проигнорировала представленные доказательcтва и аргументы, фактически встав на сторону иранского режима».