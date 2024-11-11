Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Бен Махфуда, выдавшего «ордер» на Шойгу
Судья Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд. Обложка © icc-cpi
Судья Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. Именно он вынес решении о выдаче санкции «арест» экс-министра обороны, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Об этом сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заочно арестовал Хайкеля Бен Махфуда по ч. 2 ст. 301 УК РФ», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
Судье МУС вменяют вину по ч. 2 ст. 301 УК РФ (Незаконное заключение под стражу или содержание под стражей), он также объявлен в международный розыск.
Life.ru рассказывал, что в марте прошлого года МУС выдал ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва не признаёт его юрисдикцию, а вскоре МВД объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана.