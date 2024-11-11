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Регион
11 ноября, 13:54

Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Бен Махфуда, выдавшего «ордер» на Шойгу

Судья Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд. Обложка © icc-cpi

Судья Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд. Обложка © icc-cpi

Судья Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. Именно он вынес решении о выдаче санкции «арест» экс-министра обороны, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Об этом сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заочно арестовал Хайкеля Бен Махфуда по ч. 2 ст. 301 УК РФ»,сказал собеседник в разговоре с ТАСС.

Судье МУС вменяют вину по ч. 2 ст. 301 УК РФ (Незаконное заключение под стражу или содержание под стражей), он также объявлен в международный розыск.

Против выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС открыто расследование
Против выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС открыто расследование

Life.ru рассказывал, что в марте прошлого года МУС выдал ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва не признаёт его юрисдикцию, а вскоре МВД объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана.

Мария Любицкая
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