Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Бен Махфуда, выдавшего «ордер» на Шойгу

Судья Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. Именно он вынес решении о выдаче санкции «арест» экс-министра обороны, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Об этом сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заочно арестовал Хайкеля Бен Махфуда по ч. 2 ст. 301 УК РФ», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.