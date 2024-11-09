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9 ноября, 00:42

Против выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС открыто расследование

Reuters: МУС начнёт расследование против своего прокурора Карима Хана

Прокурор МУС Карим Хан. Обложка © Х / NurembergAcadem

Прокурор МУС Карим Хан. Обложка © Х / NurembergAcadem

Международный уголовный суд (МУС) начнёт внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана. Его обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Reuters.

По информации издания, 7 ноября Ассамблея стран-участниц МУС согласовала начало процесса. Хану предложено приостановить полномочия до завершения разбирательства. Прокурор отверг обвинения и попросил внутренний надзорный орган МУС провести расследование.

Кроме того, рассматривается запрос Хана на выдачу ордера на арест израильских высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны. Прокурор утверждает, что обвинения против него могут быть частью кампании дезинформации против его офиса.

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Напомним, Ассамблея стран-участниц МУС получила сообщения о предполагаемых домогательствах Карима Хана в октябре. Именно он ранее запросил ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

Артём Гапоненко
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