Против выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС открыто расследование

Международный уголовный суд (МУС) начнёт внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана. Его обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Reuters.

По информации издания, 7 ноября Ассамблея стран-участниц МУС согласовала начало процесса. Хану предложено приостановить полномочия до завершения разбирательства. Прокурор отверг обвинения и попросил внутренний надзорный орган МУС провести расследование.

Кроме того, рассматривается запрос Хана на выдачу ордера на арест израильских высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны. Прокурор утверждает, что обвинения против него могут быть частью кампании дезинформации против его офиса.