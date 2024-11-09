Против выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС открыто расследование
Reuters: МУС начнёт расследование против своего прокурора Карима Хана
Прокурор МУС Карим Хан. Обложка © Х / NurembergAcadem
Международный уголовный суд (МУС) начнёт внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана. Его обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Reuters.
По информации издания, 7 ноября Ассамблея стран-участниц МУС согласовала начало процесса. Хану предложено приостановить полномочия до завершения разбирательства. Прокурор отверг обвинения и попросил внутренний надзорный орган МУС провести расследование.
Кроме того, рассматривается запрос Хана на выдачу ордера на арест израильских высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны. Прокурор утверждает, что обвинения против него могут быть частью кампании дезинформации против его офиса.
Напомним, Ассамблея стран-участниц МУС получила сообщения о предполагаемых домогательствах Карима Хана в октябре. Именно он ранее запросил ордер на «арест» президента России Владимира Путина.