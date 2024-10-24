Прокурора МУС, выдавшего ордер на «арест» Путина, обвинили в домогательствах

Ассамблея стран-участниц Международного уголовного суда (МУС) получила сообщения о предполагаемом неправомерном поведении прокурора суда Карима Хана. Именно он ранее запросил ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Тем не менее никакого расследования в отношении прокурора инициировано так и не было, сообщила председатель ассамблеи Паиви Каукоранта.

По его словам, к изучению данного вопроса на основе отчёта третьей стороны был привлечён независимый надзорный механизм. После разговора с предполагаемой жертвой, продолжил Каукоранта, «механизм не смог продолжить расследование» — взамен были рекомендованы меры по защите прав каждого. Сам Хан отвергает любые обвинения на свой счёт.

Как пишет британская газета Daily Mail, Хан попал под пристальное наблюдение МУС из-за обвинений в домогательствах. Согласно источникам издания, прокурор якобы приставал к коллеге. В конечном счёте женщина решила не подавать официальную жалобу.