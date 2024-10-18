«Цыкнули, и он заткнулся»: Путин напомнил о несамостоятельности МУС

Международный уголовный суд (МУС), по «ордеру» которого Запад и Украина всё время призывают «арестовать» Владимира Путина, несамостоятелен. Об этом президент России заявил, отвечая на вопрос представителя СМИ из Бразилии. Он напомнил, как инстанция хотела привлечь к ответственности некоторых политиков с Ближнего Востока, но США «цыкнули, и они заткнулись».

Владимир Путин — о призывах «арестовать» его на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии. Видео © Life.ru

Кроме того, добавил российский лидер, проблема его «ареста» в случае приезда на саммит G20 в Бразилии решаема: можно подписать специальное межправительственное соглашение. Более того, РФ, как и многие другие страны, в том числе США, не признаёт юрисдикцию МУС.

«Поэтому то, что такая организация существует, может, и неплохо... Но решения подобного рода легко обходятся — достаточно подписать межправительственное соглашение, и юрисдикция МУС будет ограничена», — ответил российский лидер.