«Цыкнули, и он заткнулся»: Путин напомнил о несамостоятельности МУС
Путин: Требование МУС об «аресте» обходится межправительственным соглашением
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Международный уголовный суд (МУС), по «ордеру» которого Запад и Украина всё время призывают «арестовать» Владимира Путина, несамостоятелен. Об этом президент России заявил, отвечая на вопрос представителя СМИ из Бразилии. Он напомнил, как инстанция хотела привлечь к ответственности некоторых политиков с Ближнего Востока, но США «цыкнули, и они заткнулись».
Владимир Путин — о призывах «арестовать» его на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии. Видео © Life.ru
Кроме того, добавил российский лидер, проблема его «ареста» в случае приезда на саммит G20 в Бразилии решаема: можно подписать специальное межправительственное соглашение. Более того, РФ, как и многие другие страны, в том числе США, не признаёт юрисдикцию МУС.
«Поэтому то, что такая организация существует, может, и неплохо... Но решения подобного рода легко обходятся — достаточно подписать межправительственное соглашение, и юрисдикция МУС будет ограничена», — ответил российский лидер.
Напомним, саммит G-20 пройдёт 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро. Эта встреча глав государств «Большой двадцатки» станет девятнадцатой в истории. Киев, в свою очередь, потребовал от Бразилии «арестовать» Путина на саммите.