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15 октября, 01:31

Киев потребовал от Бразилии арестовать Путина на саммите G20

Reuters: Украина требует ареста Путина в Бразилии на саммите G20

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Украина обратилась к Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в ноябре. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление украинского генпрокурора Андрея Костина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что окончательное решение о визите Путина на саммит пока не принято. В декабре прошлого года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявлял, что страна будет рада принять всех лидеров, включая Путина, на саммите в 2024 году. Согласно заявлению Костина, у Киева есть разведданные, которые указывают, что российский лидер может приехать на саммит. Он призвал Бразилию, ратифицировавшую Римский статус, выполнить ордер Международного уголовного суда на арест.

Напомним, саммит G-20 пройдёт 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро. Эта встреча глав государств «Большой двадцадтки» станет девятнадцатой в истории.

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Тем временем в Москву приехал спецпосланник папы римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи. Он уже встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обговорил взаимодействие в гуманитарной сфере.

Артём Гапоненко
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