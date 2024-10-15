Киев потребовал от Бразилии арестовать Путина на саммите G20

Украина обратилась к Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в ноябре. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление украинского генпрокурора Андрея Костина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что окончательное решение о визите Путина на саммит пока не принято. В декабре прошлого года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявлял, что страна будет рада принять всех лидеров, включая Путина, на саммите в 2024 году. Согласно заявлению Костина, у Киева есть разведданные, которые указывают, что российский лидер может приехать на саммит. Он призвал Бразилию, ратифицировавшую Римский статус, выполнить ордер Международного уголовного суда на арест.