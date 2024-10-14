Папа римский снова отправил в Россию посланника по Украине

В Москву 14 октября приехал спецпосланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи. Он уже встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обговорил взаимодействие в гуманитарной сфере.

«Стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога», — говорится в сообщении МИД РФ.

Визит кардинала проходит в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Также у Дзуппи возможна встреча с патриархом Кириллом.