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14 октября, 13:39

Папа римский снова отправил в Россию посланника по Украине

В Москву приехал посланник папы римского по Украине, он встретился с Лавровым

Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обложка © МИД РФ

Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обложка © МИД РФ

В Москву 14 октября приехал спецпосланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи. Он уже встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обговорил взаимодействие в гуманитарной сфере.

«Стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога»,говорится в сообщении МИД РФ.

Визит кардинала проходит в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Также у Дзуппи возможна встреча с патриархом Кириллом.

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Напомним, что посланник папы римского до этого приезжал в конце июня 2023 года. В рамках своей поездки кардинал встретился с архиепископом Павлом Пецци, принял участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве. Также он провёл встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и с представителем Администрации президента России.

Наталья Афонина
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