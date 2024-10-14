Путин думает о поездке на саммит G20 после обещания Бразилии его не арестовывать

Президент России Владимир Путин ещё не принял решение по поводу «Большой двадцатки» в Бразилии. Глава государства пока не знает, поедет ли он на данный саммит, который пройдёт 18-19 ноября.

Напомним, что саммит состоится в Рио-де-Жанейро. Бразилия является председателем G20 с декабря прошлого года. При этом государство признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, однако власти Бразилии предоставили гарантии, чтобы президент России смог беспрепятственно приехать на предстоящий саммит. Более того, страна планирует выслать главе РФ официальное приглашение в ближайшее время.