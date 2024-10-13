«Давно бомбили бы нас»: Лукашенко рассказал, как Путин охладил пыл горячих голов на Западе
Лукашенко: Изменение ядерной доктрины РФ охладило пыл горячих голов на Западе
На Западе услышали сигналы России, связанные с изменениями ядерной доктрины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, если бы обновление никак не повлияло на «горячие умы», то РФ бомбили бы дальнобойным оружием.
Запад услышал сигналы РФ, связанные с изменениями ядерной доктрины. Лукашенко Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Горячие головы давно уже эти сигналы услышали, ещё до обновления. Давно нужно было обновить доктрину. Я должен сказать, что ещё пять лет тому назад подступались к этому вопросу, поэтому для меня это не ново. А если бы горячие головы нас не услышали, то давно бомбили бы нас, особенно Россию, дальнобойными ракетами», — сказал Лукашенко.
Ранее с подобным заявлением выступил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. По его словам, слова российского лидера Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине России были восприняты в НАТО с максимальным вниманием. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что все публичные заявления российского руководства делаются с расчётом на то, что все заинтересованные державы сделают выводы относительно возможных последствий своих дальнейших действий.
Life.ru