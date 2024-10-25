МУС спустя почти два месяца решился наказать Монголию за отказ арестовать Путина
МУС: Ассамблея стран-членов изучит дело Монголии об отказе от ареста Путина
Владимир Путин во время визита в Монголию. Фото © Life.ru
Представители Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признаёт, решили спустя почти два месяца направить дело Монголии Ассамблее стран-участниц Римского статута. В МУС огорчились решением Улан-Батора отказаться от ареста президента России Владимира Путина во время его визита в страну в начале сентября.
«Сегодня, 24 октября 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что Монголия, не арестовав господина Путина, когда он находился на её территории, и не передав его суду, не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута», — сказано в тексте заявления суда.
Там также отметили, что действия монгольских властей помешали работе МУС, о чём прописано в статье 87(7) Римского статута. Ввиду «серьёзной неспособности Монголии сотрудничать с судом», Палата решила передать этот вопрос Ассамблее государств-участников, сказано в заявлении.
В МУС подчеркнули, что все государства, подписавшие Римский статут и признающие юрисдикцию суда, обязаны арестовать и выдать лицо, подпадающее под действие ордеров, независимо от того, какую должность оно занимает и гражданство какой страны имеет.
Напомним, что 2 сентября Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Улан-Батор отказался арестовать российского лидера по ордеру МУС. Вместо этого политика в столице встретили всадники, оркестр и монгольский президент. Привлечь внимание к этому попытался украинский МИД, устроивший показательную истерику и выразивший демарш Монголии. В свою очередь, Владимир Зеленский возложил ответственность за это на весь мир.