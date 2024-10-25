МУС спустя почти два месяца решился наказать Монголию за отказ арестовать Путина

Представители Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признаёт, решили спустя почти два месяца направить дело Монголии Ассамблее стран-участниц Римского статута. В МУС огорчились решением Улан-Батора отказаться от ареста президента России Владимира Путина во время его визита в страну в начале сентября.

«Сегодня, 24 октября 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что Монголия, не арестовав господина Путина, когда он находился на её территории, и не передав его суду, не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута», — сказано в тексте заявления суда.

Там также отметили, что действия монгольских властей помешали работе МУС, о чём прописано в статье 87(7) Римского статута. Ввиду «серьёзной неспособности Монголии сотрудничать с судом», Палата решила передать этот вопрос Ассамблее государств-участников, сказано в заявлении.