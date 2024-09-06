Угрозы киевского режима в адрес Монголии за отказ «арестовывать» президента Владимира Путина и других стран, поддерживающих отношения с Москвой, являются обыкновенным хамством. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК.

«Не будем ещё забывать, что и после визита премьер-министр Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что Моди нанёс смертельный удар по усилиям по урегулированию. Тем не менее индийский премьер всё-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут», — сказал российский министр.

Он добавил, что решения Международного уголовного суда (МУС) отражают двуличие стран Запада. Например, инстанция пыталась объявить в розыск власти Израиля, но им «ударили по рукам» и дело затихло. Лавров заключил, что требования «арестовать» Путина вполне отражают эту натуру.