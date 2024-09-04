Камера готова: В ГД обещают заплатить за помощь в поимке украинского дипломата, угрожавшего Монголии

За поимку официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который, в частности, угрожал властям Монголии, назначена награда в сто тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» заявил член Комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, дипломат явно забыл пословицу: «Не буди лиха, пока оно тихо».

«Объявляю награду в сто тысяч рублей за содействие в поимке и доставке этого украинского нациста, военного преступника и карателя в Крым на перевоспитание», — сказал Шеремет.

Депутат отметил, что для украинских преступников уже подготовлены камеры на территории полуострова.