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4 сентября, 06:05

Камера готова: В ГД обещают заплатить за помощь в поимке украинского дипломата, угрожавшего Монголии

Депутат ГД Шеремет назначил награду за помощь в поимке представителя МИД Украины

Здание Госдумы РФ в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы РФ в Москве. Обложка © Life.ru

За поимку официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который, в частности, угрожал властям Монголии, назначена награда в сто тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» заявил член Комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, дипломат явно забыл пословицу: «Не буди лиха, пока оно тихо».

«Объявляю награду в сто тысяч рублей за содействие в поимке и доставке этого украинского нациста, военного преступника и карателя в Крым на перевоспитание», — сказал Шеремет.

Депутат отметил, что для украинских преступников уже подготовлены камеры на территории полуострова.

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Недавно Георгий Тихий возмущался из-за визита президента РФ Владимира Путина в Монголию. Дипломат, видимо, надеяслся на исполнение ордера МУС на «арест» российского лидера. В ответ на тёплый приём нашей делегации он заявил, что Киев будет «работать с партнёрами» над «последствиями» для Улан-Батора.

Николай Рюмин
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