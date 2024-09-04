Камера готова: В ГД обещают заплатить за помощь в поимке украинского дипломата, угрожавшего Монголии
Депутат ГД Шеремет назначил награду за помощь в поимке представителя МИД Украины
Здание Госдумы РФ в Москве. Обложка © Life.ru
За поимку официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который, в частности, угрожал властям Монголии, назначена награда в сто тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» заявил член Комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, дипломат явно забыл пословицу: «Не буди лиха, пока оно тихо».
«Объявляю награду в сто тысяч рублей за содействие в поимке и доставке этого украинского нациста, военного преступника и карателя в Крым на перевоспитание», — сказал Шеремет.
Депутат отметил, что для украинских преступников уже подготовлены камеры на территории полуострова.
Недавно Георгий Тихий возмущался из-за визита президента РФ Владимира Путина в Монголию. Дипломат, видимо, надеяслся на исполнение ордера МУС на «арест» российского лидера. В ответ на тёплый приём нашей делегации он заявил, что Киев будет «работать с партнёрами» над «последствиями» для Улан-Батора.