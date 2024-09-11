Зеленский повесил на весь мир вину за отказ Монголии «арестовать» Путина

Весь мир должен нести ответственность за отказ Монголии «арестовать» президента России Владимира Путина. Об этом заявил Владимир Зеленский, который возмутился неисполнением ордера на «арест» главы РФ по решению Международного Уголовного Суда (МУС).

Бывший комик напомнил, что Монголия признаёт нормы МУС и, согласно Римскому статуту, должна обеспечивать выполнение решений органа. Однако, по словам Зеленского, Улан-Батор сделать исключение для Путина, который недавно приезжал в страну с визитом.