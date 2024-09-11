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11 сентября, 17:09

Зеленский повесил на весь мир вину за отказ Монголии «арестовать» Путина

Зеленский: Весь мир несёт ответственность за отказ Монголии арестовать Путина

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Весь мир должен нести ответственность за отказ Монголии «арестовать» президента России Владимира Путина. Об этом заявил Владимир Зеленский, который возмутился неисполнением ордера на «арест» главы РФ по решению Международного Уголовного Суда (МУС).

Бывший комик напомнил, что Монголия признаёт нормы МУС и, согласно Римскому статуту, должна обеспечивать выполнение решений органа. Однако, по словам Зеленского, Улан-Батор сделать исключение для Путина, который недавно приезжал в страну с визитом.

«И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира — остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые ещё остаются», — сказал Зеленский.
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Напомним, что 2 сентября Владимир Путин прилетел в Монголию с официальным визитом. Улан-Батор отказался арестовывать политика по ордеру, выданному МУС. В столице российского лидера встретили монгольский президент, всадники и оркестр. Среди недовольных моментально возникла Украина, пригрозившая «последствиями» и ЕС, расстроившийся из-за того, что их бумажку с подписью из МУС ни во что не поставили. При этом монгольская сторона внесла ясность в вопрос ареста ещё до поездки Путина в страну.

Дарья Нарыкова
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