Украина выразила демарш Монголии из-за отказа «арестовать» Путина

Украина выразила демарш Монголии стороне в связи с недавним визитом президента России Владимира Путина в Улан-Батор. Об этом стало известно после встречи между представителями украинского МИДа и Гендиректором департамента Европы и Африки Министерства иностранных дел Монголии Ганхуурай Баттунгалаг. Делегация азиатской страны прибыла в Киев по приглашению Украины

«МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», — сообщил украинский МИД в телеграм-канале;