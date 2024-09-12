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12 сентября, 19:01

Украина выразила демарш Монголии из-за отказа «арестовать» Путина

МИД Украины выразил демарш Монголии за отказ арестовать Путина по ордеру МУС

Украина выразила демарш Монголии стороне в связи с недавним визитом президента России Владимира Путина в Улан-Батор. Об этом стало известно после встречи между представителями украинского МИДа и Гендиректором департамента Европы и Африки Министерства иностранных дел Монголии Ганхуурай Баттунгалаг. Делегация азиатской страны прибыла в Киев по приглашению Украины

«МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», — сообщил украинский МИД в телеграм-канале;

В Киеве добавили, что «разочарованы» позицией Улан-Батора, отказавшегося выполнять ордер МУС. В связи с этим украинские власти выразили свою «озабоченность» и пообещали отреагировать, правда, не уточнили каким именно образом.

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Напомним, что 2 сентября Владимир Путин прилетел в Монголию с официальным визитом. Улан-Батор отказался арестовывать лидера РФ по ордеру, выданному МУС. В столице российского лидера встретили монгольский президент, всадники и оркестр. Среди недовольных моментально возникла Украина, пригрозившая «последствиями» и ЕС, расстроившийся из-за того, что их бумажку с подписью из МУС ни во что не поставили. При этом монгольская сторона внесла ясность в вопрос ареста ещё до поездки Путина в страну.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Кирилл Сосновских
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