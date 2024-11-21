Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Обложка © Wikipedia / Avi Ohayon, Wikipedia / Avi Ohayon
Международный уголовный суд (МУС) в нидерландской Гааге выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны государства Йоава Галанта. В инстанции ссылаются на предполагаемые военные преступления в секторе Газа, к которым они могут быть причастны.
Также МУС отверг доводы представителей Еврейского государства о несоответствии юрисдикции суда. Решение об ордере было вынесено единогласно.
Напомним, 20 мая прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта за масштабные удары по сектору Газа, жертвами которых стали десятки тысяч человек. США раскритиковали эту инициативу. Так, американский лидер Джо Байден назвал это возмутительным, а в Госдепе и вовсе лицемерно заявили, что суд может преследовать Россию, но не Израиль. В Кремле назвали реакцию США довольно любопытной. Прокурор Карим Хан, ратовавший за ордер, отверг критику Запада. К слову, сам он попал под следствие.