Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд (МУС) в нидерландской Гааге выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны государства Йоава Галанта. В инстанции ссылаются на предполагаемые военные преступления в секторе Газа, к которым они могут быть причастны.