Прокурор МУС отреагировал на претензии Израиля и США из-за запроса ордера на арест Нетаньяху
Прокурор МУС Хан отверг критику Запада после запроса ордера на арест Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
В Международном уголовном суде (МУС) не будет смысла как в организации, если государства – участники Римского статута не будут выполнять его требования. Такое заявление сделал прокурор МУС Карим Хан, комментируя сообщения о недовольстве его действиями со стороны США и некоторых стран Европы после ходатайства о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта.
"Наша работа не заключается в том, что мы должны дружить с кем-то. Мы обязаны выполнять свою работу. Неважно, будут нам рукоплескать за это или же нас осудят. Мы должны подчёркивать равную значимость всех детей, женщин и гражданских лиц в мире, который становится всё более поляризованным. Если мы не делаем этого, то какой в нас смысл", — указал Хан в беседе с британской газетой The Sunday Times.
Между тем прокурор отверг обвинения в том, что своими действиями поставил знак равенства между Израилем и ХАМАС. По его словам, у еврейского государства есть право защищать своих граждан и вернуть заложников. Однако ни у кого нет лицензии на совершение военных преступлений или преступлений против человечности.
Хан добавил, что от мира ничего не останется, если не придерживаться законов. По словам прокурора МУС, глубокие слова "никогда больше" очень часто становятся "ритуальными заклинаниями" — люди перестают в них верить. Хан отметил, что МУС в настоящее время активно расследует возможные преступления на Филиппинах, в Афганистане, Мьянме, Бангладеш, в некоторых странах Латинской Америки, Грузии, Палестине и на Украине.
Напомним, 20 мая прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта за масштабные удары по сектору Газа, жертвами которых стали десятки тысяч человек. США раскритиковали эту инициативу. Так, американский лидер Джо Байден назвал это возмутительным, а в Госдепе и вовсе лицемерно заявили, что суд может преследовать Россию, но не Израиль. В Кремле назвали реакцию США довольно любопытной.