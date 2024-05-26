Прокурор МУС отреагировал на претензии Израиля и США из-за запроса ордера на арест Нетаньяху

В Международном уголовном суде (МУС) не будет смысла как в организации, если государства – участники Римского статута не будут выполнять его требования. Такое заявление сделал прокурор МУС Карим Хан, комментируя сообщения о недовольстве его действиями со стороны США и некоторых стран Европы после ходатайства о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта.

"Наша работа не заключается в том, что мы должны дружить с кем-то. Мы обязаны выполнять свою работу. Неважно, будут нам рукоплескать за это или же нас осудят. Мы должны подчёркивать равную значимость всех детей, женщин и гражданских лиц в мире, который становится всё более поляризованным. Если мы не делаем этого, то какой в нас смысл", — указал Хан в беседе с британской газетой The Sunday Times.

Между тем прокурор отверг обвинения в том, что своими действиями поставил знак равенства между Израилем и ХАМАС. По его словам, у еврейского государства есть право защищать своих граждан и вернуть заложников. Однако ни у кого нет лицензии на совершение военных преступлений или преступлений против человечности.